Aydın'da 2025 kestane sezonu açıldı: Kilosu 550 TL!

Aydın'ın Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescilli ürünü olan Aydın kestanesinde 2025 sezonu başladı. Sezonun ilk mahsulü, Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen törenle sembolik olarak kilogramı 550 TL'den satın alındı.

Borsa binasında yapılan törende, 12 üreticiden teslim alınan toplam 131 kilogram kestane, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur tarafından temsili olarak alındı.

Üretimin yaklaşık yüzde 33'ü Aydın'da

Türkiye'deki kestane üretiminin yaklaşık yüzde 33'ünün Aydın'da gerçekleştiğini belirten Çondur, ürünün hem iç piyasada hem de ihracatta büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

"İlimizin ve bölgemizin önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve borsamız tarafından Avrupa Birliği coğrafi işareti alınan Aydın Kestanesi, ilimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. 2024 yılında ülkemizde 74 bin 300 ton kestane üretilmiş olup, bu üretimin 24 bin 315 tonu ilimize aittir" diyen Çondur, Aydın'ın Türkiye kestane üretiminde ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Çondur ayrıca 2024-2025 sezonunda Türkiye genelinde tescil edilen 12 bin 157 ton kestanenin 5 bin 669 tonunun Aydın'da kayda geçtiğini, önceki yıl müstahsil alım fiyatının ortalama 121,55 TL olduğunu belirtti. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin 2024-2025 döneminde 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17,8 milyon dolar gelir elde ettiğini, buna karşılık 944 ton ithalat yapıldığını kaydetti.

2024'te 771 ton kestane ihracatı

Aydın özelinde 2024 yılında 771 ton kestane ihracatı gerçekleştirildiğini, 2025'in ilk 9 ayında ise 478 tonluk ihracatla 2,6 milyon dolar gelir elde edildiğini aktaran Çondur, sezonun tüm üreticiler için bereketli geçmesini diledi.

Kestane üreticisi İsmail Bacak ise bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirterek, "Hem üreticiyiz hem de ihracat yapıyoruz. Çok şükür sezon bereketli. Yağışlardan dolayı ürünlerimizde yüzde 40 fazlalık var, kalitesi de güzel. Hasadın şu anda yüzde 60'ı bitti. Yüzde 40'ı daha devam ediyor. Hasat sezonu bir 15 gün daha sürer. Ürünün de alım-satımı önümüzdeki yılın Mart ayına kadar devam eder. Şu anda fiyatlar 100-200 arası ama sezonu gelince biraz daha düşer, 100-150 TL arası olur diye düşünüyorum" dedi.