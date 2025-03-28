Aygaz, Afyon Çimento ve Anadolu Grubu'ndan temettü açıklaması! İşte ödeme takvimi, tutarları

Şirketlerin 2024 yılı finansal raporlarını açıklamasıyla birlikte temettü kararları netleşmeye başladı. Aygaz ve Afyon Çimento, kâr payı dağıtım kararlarını Genel Kurul'da onaylarken, Anadolu Grubu Holding, BigChefs ve Gentaş temettü kararlarını Genel Kurul'un onayına sunacak

Aygaz, Genel Kurul'da hisse başına 10,67 TL net nakit kâr payı dağıtım kararını onayladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettü ödemeleri 2 Nisan 2025 itibarıyla başlayacak.

Afyon Çimento da 2024 yılı kârından hisse başına 0,85 TL net nakit temettü dağıtım kararını Genel Kurul'da onayladı. KAP açıklamasına göre, şirketin temettü ödemeleri 10 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Grubu Holding, BigChefs ve Gentaş Genel Kurul'a sunacak

Anadolu Grubu Holding, 2024 yılında 22,9 milyar TL konsolide net kâr ve 6,3 milyar TL ana ortaklık net kârı açıkladı. Şirket, hisse başına net 4,3628312 TL temettü ödemesini 30 Mayıs 2025'te yapmayı planlıyor. Ancak bu karar, Genel Kurul’un onayına sunulacak.

BigChefs, 2024 yılı kârından hisse başına 0,62 TL net nakit temettü ödemesi için Genel Kurul onayını bekliyor. Şirketin temettü ödemeleri 4 Ağustos 2025 itibarıyla gerçekleşecek.

Gentaş ise 450 milyon TL pay şeklinde ve hisse başına 0,255 TL net nakit temettü ödemesi yapmayı planlıyor. Şirketin ödeme takvimi 16 Mayıs - 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak.