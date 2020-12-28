Aygaz, Bangladeş’in kalbinde 100 milyon $'lık yatırım yapacak

Geçen yıl iki farklı alanda Bangladeş’e giren Koç Holding, beyaz eşyada önemli bir adım attı ve Bangladeş'te en büyük perakende ağına sahip beyaz eşya üreticisi Singer Bangladesh Limited’in yaklaşık yüzde 57’lik hissesini 75 milyon dolara satın aldı. Koç Holding’in diğer adımı ise enerjide oldu. Arçelik gibi Mart ayında anlaşmayı imzalayan Aygaz, dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına Bangladeş ile girmeye karar verdi. Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile masaya oturan Aygaz, yüzde 50-50 ortaklık ile yönetilecek şirket için ortaklık sözleşmesi imzaladı.

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