Aygaz, uzaktan ve esnek çalışma modeline geçti

Türkiye’deki 60 yıllık serüveni ile önemli bir başarı hikayesi yazan LPG şirketi Aygaz, dijital dönüşüm yaklaşımını 7 ana inisiyatif üzerine inşa etti. Bunların başına dijital ve yalın çalışma ortamları yaratma hedefini koyan Aygaz, pandemi döneminde Microsoft teknolojilerini kullanarak oluşturduğu AR-WE adındaki uzaktan ve esnek çalışma platformunu çalışanlarına sundu. Temel olarak Microsoft Virtual Desktop ve birçok Azure bileşeninin yer aldığı AR-WE platformu ile Aygaz çalışanları bulundukları mekandan ve kullandıkları cihazdan bağımsız çalışmalarını sürdürebiliyor. Platform aynı zamanda Aygaz çalışanlarının şirket içi kaynaklara hızlı ve kesintisiz şekilde ulaşmasını da mümkün kılıyor.

Aygaz CIO'su Haldun Selik, çalışan deneyiminin en önemli konulardan biri olduğu pandemi döneminde uzaktan ve cihaz bağımsız çalışma ortamını tasarladıklarını aktardı. Selik, "AR-WE adını verdiğimiz ürünümüzü çalışma arkadaşlarımızla paylaştık. Uzaktan bağımsız cihazlar üzerinden esnek bir çalışma ortamı yaratmış olduk. AR-WE platformu, Microsoft Virtual Desktop hizmetini ve birden fazla Azure bileşenini içinde barındırıyor. Bu sayede Azure'un sunduğu erişebilirlik ve stabilizasyon ile Aygaz’ın şirket içi uygulamalarına yüksek güvenlik ve performansla erişim sağlayabiliyoruz" dedi.