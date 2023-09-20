Aykırı'nın yayın yönetmeni Batuhan Çolak gözaltında
Aykırı Haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak bu sabah gözaltına alındı. Çolak'ın gözaltı nedeni bilinmiyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aykırı isimli haber sitesi, Çolak'ın bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığını bildirdi.
Habere göre Çolak, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürklüğü'ne götürüldü.
Batuhan Çolak'ın avukatı Ömer Furkan Dağ da gözaltı kararını sosyal medya hesabından duyurdu.