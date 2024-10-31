Aylık bağlama sistemi değişiyor, emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı programında sosyal sigorta sisteminin iyileştirilmesi için yeni çalışmalar yapılacak. Prim tabanı genişletilecek, finansal sürdürülebilirlik ve aktif-pasif dengesi artırılacak. Sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif/pasif oranı 2022 yılında 2,00 iken 2023'te 1,66'ya düşmüştü.

Esnafa yeni sigorta programı

Uzun dönemli mali sürdürülebilirliğin de güçlendirilmesini hedefleyen 2025 programında, prim tabanının genişletilmesi için, düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları ve mikro sigorta programları geliştirilecek.

Evden çalışma sistemine destek

Pandemi ile artan evden çalışma, kısmi evden çalışma, esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getirilecek.

Aylık bağlama sistemine revizyon

Aylık bağlama sistemi mali yük getirmeyecek şekilde yeniden revize edilecek ve kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek.

Emeklilik yaşı değişecek

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği için, emeklilik yaşı doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışla uyumlu olarak belirlenecek ve otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.