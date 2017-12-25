Aylık işgücü maliyeti 4 bin TL oldu

25 Aralık 2017

Ülkemizde istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir uygulanan İşgücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2012 yılında 2 bin 680 TL idi.

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 8 bin 5 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 7 bin 538 TL ile Bilgi ve iletişim ve 6 bin 87 TL ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 963 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 2 bin 992 TL ile İnşaat ve 3 bin 283 TL ile İdari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.

Sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 16,7

Brüt kazancın işgücü maliyeti içindeki payı yüzde 82,9 oldu. Brüt kazancı yüzde 16,7 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken diğer işgücü maliyetlerinin payı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 84,1 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 1 oldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 14, diğer sosyal güvenlik ödemelerinin oranı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.