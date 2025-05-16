İstanbul'un, toplumsal ve ekonomik eğilimlerini araştıran İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), aylık veri bülteni İstanbul Barometresi yenilendi.

Beşinci yılını tamamlayan İPA’nın İstanbul Barometresi, 2020’den bu yana her ay İstanbul Gündemi Araştırması alt başlığıyla İstanbulluların gündemini, beklentilerini ve yaşam koşullarını ölçümledi.

İPA’nın bir diğer periyodik yayını olan Yaşam Maliyeti ise, dört kişilik bir hanenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı harcamaları takip ederek ekonomik gerçekliğe ışık tuttu.

Bu iki temel yayın artık İstanbul Barometresi’nin çatısı altında toplanırken içerik yapısı, aylık konu başlıkları, karşılaştırmalı analizler ve ek veri seçkisi ile zenginleşerek daha kapsamlı bir kent verisi ekosistemine dönüşürüldü.

Bakanlık ve kurumların verileri de derlenecek

Yeni kapsamda İPA’nın ölçümlediği verilere ek olarak TÜİK, TUHİM, BELBİM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DHMİ, EPDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB, SGK ve İŞKUR gibi birçok resmi kurumdan alınan verileri de derleyen İstanbul Barometresi, artık İstanbul’dan Türkiye’ye uzanan kapsayıcı ve çok katmanlı bir veri seçkisi sunuyor.

Yeni formatıyla İstanbulluların toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini sektörel ve tematik veriler ile birleştiren İstanbul Barometresi, özel sektörün stratejik karar alıcılarına yol gösteren bir kent pusulasına dönüşmeyi hedefliyor.

Yıllık kurumsal abonelik ile erişime açılan İstanbul Barometresi’nde detaylı araştırmalara ek olarak, yönetici özeti ve her ay değişen Tematik Dosya’ya ilişkin uzman görüşü sunuluyor. Bültenin en kapsamlı hali, dijital ve basılı formatlarda yalnızca abonelere özel olarak paylaşılırken, her ay Yaşam Maliyeti ve Gündem Araştırmaları başlıklarının özetlerini içeren kısa dosyaların kamuya açık şekilde yayınlanması, ve akademi ile basın için özel veri içeriklerinin hazırlanması planlanıyor.