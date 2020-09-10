Aylin Satun Olsun: PWN olarak kadınlar kulübü olmaya adayız

10 Eylül 2020

”DÜNYA’nın İK’sı”nda bu hafta Fark Holding CHRO ve PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun var. Dünya Gazetesi canlı yayınında DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça’nın sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Aylin Satun Olsun:



PWN, aslında bir kadın ağı. Kadınları cesaretlendirmek için başlanan bir hareket. Avrupa’da başladı. Pandemi krizinin merkezinde hizmet sektörü var. Kadınların istihdam edildiği sektörlerin başında da hizmet sektörü var. Pandemiden en çok, çalıştıkları sektörler itibariyle kadınlar etkilendi. Bir de evdeki sorumlulukları dolayısıyla kadınların etkilenmeleri arttı. Pandemi döneminde kamusal alanda, suç oranları çok büyük oranda düştü. Ancak kadına yönelik şiddette aynı şeyi söyleyemeyiz. Fark holding olarak, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeyiz. Çevik bir yaklaşım gösterdik. Öncelikle kadın çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik. Pandemi döneminde açık iletişim önemliydi. Çalışanlarımızla her şeyi paylaştık. İç iletişime önem verdik. Her gün çalışanlarımızı arayarak iletişim kurduk. İş birliği kültürü, şeffaf iletişim, paylaşım, sürekli farklı görüşleri dikkate almak pandemi döneminde önemliydi, kritik konulardı. Bunları yaptık. İK alanında, beyaz yakalılarda çok yoğun çalışmaktan kaynaklanan tükenmişlik, zihinsel yorgunluk sorunu var. Bu dönemde şefkatli yöneticilik göstermeye çalışıyoruz. Yıpranmışlık duygusu nedeniyle çalışanların beklentisi yüksek. İlgi istiyorlar doğal olarak. Herkes bu dönemde duygusal bir detoks yaşıyor. PWN’de kendi içimizde bir anket yaptık. Gördük ki pandemi ile birlikte dijital alana yüzde yüz kayma oldu. Bu daha önce yüzde 20 seviyesindeydi. Biz PWN olarak kadınlar kulübü olmaya adayız.

Ayşe Nazmiye Uça:

Pandemi döneminde aşırı tepki veren insanlar da oldu. Evden çıkmak istemedi bazı kişiler. Pandemi döneminde anne olmak, çocukların dersleriyle de ilgilenmek oldukça zorlu bir süreç.