Aynı şifreyi kullananlar dikkat: KVKK'dan 'sahte site' uyarısı

Her yıl kasım ayında farklı isimlerle düzenlenen indirim kampanyaları özellikle internet alışverişinde yoğunlaşırken KVKK, veri hırsızlığına karşı uyardı.

KVKK'dan 6 tavsiye

Alınabilecek tedbirlere dikkat çeken KVKK, tüketicileri dolandırıcıların tuzağından kurtaracak 6 tavsiyeyi şöyle sıraladı:

1. Alışveriş sitesinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı. 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

2. Kredi kartı bilgilerinin çalınma riskini en aza indirmek için alışverişlerde sanal kart kullanımı tercih edilmeli.

3. Alışveriş sırasında yalnızca gerekli olan bilgiler paylaşılmalı, gereğinden fazla bilgi taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.

4. Alışveriş yapılan farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmamaya özen göstermeli, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında parola ve şifreler değiştirilmeli.

5. e-posta, SMS veya sosyal medya reklamları aracılığıyla gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olunmalı, güvenliğinden emin olunmayan bağlantılar açılmamalı.

6. Aceleyle yapılan çevrim içi işlemlerde sahte web sitelerini, zararlı bağlantıları ve dolandırıcılık amaçlı içerikleri tespit etmek zorlaşabileceğinden, işlemler acele etmeden gerçekleştirilmeli.

Sahte web siteleri nasıl anlaşılır?

KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının, alışveriş adına tıklamadan veya herhangi bir bilgi girmeden önce web sitesinin URL'sini kontrol etmek olduğuna dikkati çekiyor.

Alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının da sahte sitelerle diğerlerini ayırmada yardımcı olacağını belirten KVKK, ayrıca, acele karar vermeyi isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.