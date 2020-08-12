Aysel Aydın, Sürdürülebilir Dünya'da

12 Ağustos 2020

Sürdürülebilir Dünya'nın bu haftaki konuğu Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın'dı...

Aydın, canlı yayında Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Türkiye’de her 10 evinden 8’inde varız. Dünyanın da 100 ülkesindeyiz. Yenilikçi ve kaliteli ürünleri erişilebilir fiyatla sunuyoruz." diyen Aydın sözlerine böyle devam etti:

"Dünya çapında yüz milyonlarca tüketiciye ulaşıyoruz. Tüketiciye, beklentilerinin üzerinde kaliteyle ürün sunmayı amaçlıyoruz. Pandemi döneminde 3 aylık kısa sürede maske üretmeye başladık. Maske üretiminde dünyanın önemli aktörlerinden biri haline geldik. Maske kullanımında en önemli sorun, takan kişinin bir süre sonra çıkarma ihtiyacı duyması. Bu sorunu giderecek ürün geliştirdik.100 milyon TL yatırımla 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaptığımız maske yatırımının ardından 100’e yakın ihracat yapıyoruz. Pandemi ile birlikte temizlik kavramı, hijyen, sağlık, korunma ve arınma kavramları ile kullanılmaya başlandı. Pandemi satın alma davranışlarını da değiştirdi. Ancak SARS ve benzeri salgınlardan sonra eski davranışlara geri dönüldüğü görüldü. Pandemi döneminde özellikle temizlik kağıdı ve deterjan kategorisinde ciddi bir talep artışını gözlemledik. Pandemi döneminde temizlik kategorisinde ciro yüzde 60 büyüdü. Kağıt havluda yüzde 55, tuvalet kağıdında ciro yüzde 40 arttı. Yaptığımız araştırma, tüketicilerin yüzde 25’inin ilk kez pandemi döneminde internet üzerinden alışveriş yaptığını gösteriyor. Türkiye’de tuvalet kağıdı ve kağıt havlu öne çıkarken, İran’da kutu mendil, Cezayir’de çamaşır suyu talebi arttı. Davranışlar ülkeden ülkeye değişik. Fabrikalarda üretimin sürmesi için inanılmaz sağlık önlemleri alındı. Hijyen ve temizlik gibi konularda büyük işler yaptık. Pandemi döneminde üretimin aksamaması için her türlü önlemi aldık. Tüketiciye destek sağlamak için de destek hatları kurduk. "



