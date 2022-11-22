Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke oldu

Akaryakıt sektöründe 22 yıllık deneyime sahip olan Ahmet Eke, 2001 yılında Aytemiz’de Mali Koordinatör olarak göreve başladı. Ardından Genel Müdür Yardımcısı olan Eke, 1,5 yıl Lukoil’de

çalıştıktan sonra 2010 yılında Aytemiz Genel Müdürü oldu.

2020 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak şirkette görevini sürdüren Ahmet Eke, Aytemiz-Doğan ortaklığının oluşturulması süreci de dahil olmak üzere şirketin ve markanın büyümesi yolundaki tüm aşamalarda katkılarda bulundu.