Ayvalık'ta dört mevsim için yeni yol haritası belirlenecek
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık’ta deniz-güneş odaklı anlayışın ötesine geçilerek gastronomi, kültür, doğa ve spor temelli dört mevsim turizmin güçlendirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Uçar, bu yaklaşımın hem sezonu uzatacağını hem de kentin turizm gelirlerini daha dengeli ve sürdürülebilir hale getireceğini vurguladı.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, küresel iklim krizinin turizm sezonlarını doğrudan etkilediğini belirterek Ayvalık’ta dört mevsim turizmin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandığını söyledi.
Küresel iklim krizinin turizm sezonlarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, artan sıcaklıklar ve mevsim kaymaları nedeniyle yaz aylarında dahi yağışlı günlerle karşılaşıldığını ifade etti. Geçen yıl Haziran ayının 15’ine kadar ciddi yağışlar yaşandığını hatırlatan Uçar, turizm planlamalarının bu yeni iklim koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.
Kuzey Ege Ayvalık için avantaj sağlıyor
Kuzey Ege Bölgesi’nin iklim değişikliğinden görece daha az etkilendiğini belirten Uçar, bu durumun Ayvalık açısından önemli bir avantaj sunduğunu dile getirdi. Uçar, bölgenin iklim yapısının sezonu uzatmaya elverişli olduğunu söyledi.
Alternatif turizm başlıkları öne çıkıyor
Deniz, kum ve güneş odaklı turizmin artık tek başına yeterli olmadığını ifade eden Uçar, Ayvalık Ticaret Odası olarak uzun süredir alternatif turizm alanlarına odaklandıklarını belirtti. Gastronomi turizmi, kırmızı mercan dalış turizmi, tarihi kent dokusu, kültür ve doğa turizmi gibi başlıkların öne çıkarıldığını aktaran Uçar, sportif faaliyetlerin artırılmasıyla turizm sezonunun genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Değişen turist profili, uzayan sezon
Bu yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarının ortasına kadar hava ve deniz suyu sıcaklıklarının oldukça uygun seyrettiğini belirten Uçar, deniz suyu sıcaklığının uzun süre 20–21 derece seviyelerinde kaldığını ifade etti. Turist profilinin değiştiğine dikkat çeken Uçar, sezon planlamalarının da bu doğrultuda yapılması gerektiğini vurguladı.
Uçar, Kültür ve Turizm Bakanı’nın erken rezervasyon ile düşük ve yüksek sezon tanımlarının yeniden ele alınması yönündeki çağrısının önemli olduğunu belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Ayvalık, Edremit ve Burhaniye Ticaret Odaları iş birliğiyle yürütülen Kuzey Ege Destinasyonu Projesi’nin devam ettiğini aktaran Uçar, Truva, Assos, Antandros, Cunda ve Bergama Akropolü’nü kapsayan turizm rotasıyla sezonun uzatılmasının hedeflendiğini söyledi. Termal turizmin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ekledi.
Yılbaşı tatili Ayvalık için fırsat
Yaklaşan yılbaşı tatiline de değinen Uçar, tatilin 4-5 güne uzamasının Ayvalık için önemli bir avantaj olacağını ifade etti. Hafta sonları yoğun talep alan ilçede otellerin ve işletmelerin yılbaşına hazır olduğunu belirten Uçar, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale gibi büyük kentlere olan yakınlığın ve ulaşım kolaylığının Ayvalık’ı cazip kıldığını söyledi.