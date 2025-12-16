Ayvalık'ta dört mevsim için yeni yol haritası belirlenecek

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, küresel iklim krizinin turizm se­zonlarını doğrudan etkilediğini belirterek Ayvalık’ta dört mev­sim turizmin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandığı­nı söyledi.

Küresel iklim krizinin turizm sezonlarını doğrudan etkiledi­ğine dikkat çeken Ayvalık Tica­ret Odası Başkanı Ali Uçar, ar­tan sıcaklıklar ve mevsim kay­maları nedeniyle yaz aylarında dahi yağışlı günlerle karşılaşıldı­ğını ifade etti. Geçen yıl Haziran ayının 15’ine kadar ciddi yağışlar yaşandığını hatırlatan Uçar, tu­rizm planlamalarının bu yeni ik­lim koşullarına göre güncellen­mesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Ege Ayvalık için avantaj sağlıyor

Kuzey Ege Bölgesi’nin iklim değişikliğinden görece daha az etkilendiğini belirten Uçar, bu durumun Ayvalık açısından önemli bir avantaj sunduğunu dile getirdi. Uçar, bölgenin iklim yapısının sezonu uzatmaya elve­rişli olduğunu söyledi.

Alternatif turizm başlıkları öne çıkıyor

Deniz, kum ve güneş odaklı tu­rizmin artık tek başına yeterli olmadığını ifade eden Uçar, Ay­valık Ticaret Odası olarak uzun süredir alternatif turizm alan­larına odaklandıklarını belirt­ti. Gastronomi turizmi, kırmızı mercan dalış turizmi, tarihi kent dokusu, kültür ve doğa turizmi gibi başlıkların öne çıkarıldığı­nı aktaran Uçar, sportif faaliyet­lerin artırılmasıyla turizm sezo­nunun genişletilmesinin hedef­lendiğini söyledi.

Değişen turist profili, uzayan sezon

Bu yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarının ortasına kadar hava ve deniz suyu sıcaklıklarının ol­dukça uygun seyrettiğini belir­ten Uçar, deniz suyu sıcaklığının uzun süre 20–21 derece seviye­lerinde kaldığını ifade etti. Tu­rist profilinin değiştiğine dikkat çeken Uçar, sezon planlamaları­nın da bu doğrultuda yapılması gerektiğini vurguladı.

Uçar, Kültür ve Turizm Baka­nı’nın erken rezervasyon ile dü­şük ve yüksek sezon tanımları­nın yeniden ele alınması yönün­deki çağrısının önemli olduğunu belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Ayvalık, Edremit ve Burhaniye Ticaret Odaları iş birliğiyle yü­rütülen Kuzey Ege Destinasyonu Projesi’nin devam ettiğini akta­ran Uçar, Truva, Assos, Antand­ros, Cunda ve Bergama Akro­polü’nü kapsayan turizm rota­sıyla sezonun uzatılmasının hedeflendiğini söyledi. Termal turizmin güçlendirilmesine yö­nelik çalışmaların da sürdüğü­nü ekledi.

Yılbaşı tatili Ayvalık için fırsat

Yaklaşan yılbaşı tatiline de de­ğinen Uçar, tatilin 4-5 güne uza­masının Ayvalık için önemli bir avantaj olacağını ifade etti. Haf­ta sonları yoğun talep alan ilçede otellerin ve işletmelerin yılbaşı­na hazır olduğunu belirten Uçar, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanak­kale gibi büyük kentlere olan ya­kınlığın ve ulaşım kolaylığının Ayvalık’ı cazip kıldığını söyledi.