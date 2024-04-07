Ayvalık'ta restoran fiyatları gündem oldu: Bonfile 1000 TL, tavuk şiş 600 TL
Balıkesir Ayvalık Ticaret Odası’nın restoranlar için yayınladığı fiyat tarifesi sosyal medyada gündem oldu. Restoranların sattığı ürünler içi üst sınıra işaret eden tarifeye göre; bonfile 1000 TL, deniz spesiyalleri ise 900 TL olarak belirlendi. Tavuk şiş ve köfte 600 TL olurken
Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık, Ramazan Bayramı tatilinde de uğrak noktalardan biri oluyor. İlçedeki restoran fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı fiyat tarifesi, kullanıcıların tepkisini çekti.
Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı liste, restoranlarda satılan ürünlerde tavan fiyata işaret etse de rakamların yükseliği dikkat çekiyor.
Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı tarifedeki ürünler ve fiyatları şöyle:
Soğuk Mezeler - 200 TL
Deniz Soğuk Mezeler - 600 TL
Sıcak Ot - 300 TL
Kalamar - 700 TL
Antapot Salata - 750 TL
Karides Salata - 700 TL
Karides Güveç - 800 TL
Karides Tereyağlı - 800 TL
Ahtapot Izgara - 850 TL
Beğendili Ahtapot - 850 TL
Midye Tava Şiş - 150 TL
Deniz Spesiyaller - 900 TL
Kara Spesiyaller - 450 TL
Salata (2 kişilik) - 350 TL
Bonfile - 1000 TL
Tavuk Şiş - 600 TL
Köfte - 600 TL
Tatlı (1 porsiyon) - 200 TL
Tatlı (dondurma/kaymak) - 300 TL
Meyve (2 kişilik) - 300 TL
Kuver (Kişi başı) - 100 TL