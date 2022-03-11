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Azak Denizi'nde bekleyen gemilerden 17’si kalkış yaptı

Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si hareket etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli gemilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaparken, bir gemi Temrük Limanı'nda yükleme için bekliyor.

Bazı gemiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerch'te beklerken bunlar, hava müsaade ettiğinde varış limanlarına hareket edecek.