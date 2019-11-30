Azerbaycan gazı Avrupa Kapısı’na dayandı

30 Kasım 2019

MEHMET KARA

Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktaracak TANAP gaz boru hattı, bugün Türkiye-Yunanistan sınırında düzenlenecek törenle Avrupa’ya bağlanıyor.

“Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan ve Türkiye’nin bölgesinde enerji geçiş güzergahı olmasında kritik rol oynayan TANAP projesinde bugün tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak.

Erdoğan ve Aliyev katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak tören yarın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis katılacak.

20 ilden geçti, AB sınırına ulaştı

Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğal gazın Türkiye ile birlikte Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi yapım aşamasında birçok ilke imza atarken, projede öncelikle Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin artırılması ve bölge barışı ile istikrarına katkı sunulması hedeflendi. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa’ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye üzerinde 20 ilden geçti. Kars’tan Edirne’ye Ankara’dan Bursa’ya kadar geçtiği her ilde bir boru hattı projesinden fazlası olarak sosyal sorumluluk projeleriyle insanların hayatına dokunan TANAP ile şimdi Azeri gazı AB sınırına dayanmış oldu.

Türkiye'de iki çıkış noktası

Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir’de, diğeri Trakya’da olmak üzere ulusal doğalgaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası var. TANAP sistemi bir bölümü Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 kilometrelik boru hattı ile dünyanın sayılı enerji projeleri arasında yer aldı. TANAP ile 10 milyar metreküp doğalgaz direkt olarak Avrupa’ya, 6 milyar metreküp doğalgaz ise Türkiye’nin kullanımına olmak üzere toplam 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. İlerleyen yıllarda TANAP’ın taşıma kapasitesi önce 24 milyar metreküp ardından 31 milyar metreküpe çıkarılacak.

Vaktinden erken bitirme avantajı

TANAP Projesi planlandığından önce bitirilerek 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla aslında Azerbaycan doğal gazının Yunanistan sınırında TAP’a teslimi için hazır hale geldi. Ancak projenin Avrupa ayağı olan TAP’ın gecikmesi nedeniyle bağlantı töreni de bu tarihe ertelendi. Nihai yatırım kararı alındığında 11,7 milyar dolar olarak tahmin edilen proje maliyeti inşaat sürecinde ulaşılan maksimum verimlilik sayesinde, şu ana kadar sağlanan yüzde 45 tasarruf ile 6.5 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldü. 18 Kasım 2019 itibariyle TANAP üzerinden Türkiye’ye taşınan gaz miktarı ise 3,23 milyar metreküpe ulaştı.