Azerbaycan gazı, Türkiye üzerinden Suriye'ye taşınacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesinde, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesi projesinin yakın gelecekte hayata geçirilmesinin planlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Suriye'nin şu anda ciddi enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Bu bağlamda, Azerbaycan gazının Türkiye toprakları üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesi projesinin yakında hayata geçirileceği ve ülkenin enerji güvenliğine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Ayrıca Azerbaycan'ın Suriye'nin enerji sektörünün yeniden canlandırılmasında kolaylaştırıcı bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Eş-Şara, Azerbaycan'ın Suriye'nin acil enerji sorunlarının çözümüne katkısının önemini vurgulayarak, bu yardımların ülkenin yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.