Azerbaycan menşeli tarım ürünlerine tarife kontenjanı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Azerbaycan menşeli bazı tarım ürünlerine gümrük vergisiz olmak üzere 10 ton ile 30 bin ton arasında tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ve uygulama tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tarifeler, talep toplama yöntemi veya beyanname sırasına göre tahsis yöntemleriyle yapılacak. Talepler ürüne göre; ESK, TMO, Türkiye Şeker Fabrikaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan listeye göre gümrük vergisiz olarak ithal edilecek ürünler şunlar:

100 ton peynir, 3 bin 500 ton taze sofralık üzüm, 3 bin ton elma, 3 bin ton erik, 30 bin ton Trabzon Hurması, 300 ton siyah çay, 5 bin ton ayçiçeği tohumu yağı, 2 bin 500 ton zeytinyağı, 5 bin ton kristal şeker, 1.250 ton çikolata, 500 ton hıyar, 750 ton salça, 3 bin ton reçel, 2 bin ton meyce suyu, 9 bin hektolitre şarap.