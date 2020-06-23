Azerbaycan Türkiye’den SİHA alacak

23 Haziran 2020

Türkiye’nin, kısmi olarak Birleşik Krallık’tan alınan teknoloji ile 10 yılda geliştirip üretmeye başladığı, SİHA’ların Suriye, Libya ve Kuzey Irak’ta oynadığı önemli rol sonrasında pek çok ülke Türkiye’den SİHA satın almayı planlarken Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan’ın Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alacağını açıkladı.

Hasanov "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var" diyerek Azerbaycan’ın Türkiye’den SİHA satın alacağını açıkladı.

Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da ekledi.