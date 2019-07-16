Azerbaycan’da üretim yap, BDT pazarlarına sat
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’da değişen şartların bu ülkedeki Türk şirketlerini rekabet açısından zorlayacağını belirtti. Özoral, girişimcilere müteahhitlik ve ticaretten çok üretime dönük yatırım yapmalarını tavsiye etti.
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