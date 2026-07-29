Azimut, Yapı Kredi Portföy'ü bünyesine kattı: Türkiye'nin en büyük özel portföy yöneticisi oldu

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İtalyan varlık ve servet yönetim şirketi Azimut Holding SpA, Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'nin satın alınması için Yapı Kredi ile anlaşma imzaladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre satış bedeli 16,4 milyar lira (yaklaşık 346 milyon dolar) olarak belirlendi.

Anlaşma kapsamında taraflar arasında 15 yıllık özel bir dağıtım ortaklığı da kurulacak. Bu sayede Azimut, Yapı Kredi'nin 18 milyonu aşan müşteri tabanına erişim sağlayarak yatırım ürünlerini bankanın dağıtım ağı üzerinden sunabilecek.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Yapı Kredi Portföy'ün yönettiği varlık büyüklüğü 1,21 trilyon lira, Azimut Türkiye'nin yönettiği varlık ise 575,7 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Satın almanın tamamlanmasıyla oluşacak yapı, kamuya ait Ziraat Portföy'ün ardından Türkiye'nin en büyük ikinci portföy yönetim şirketi, özel sektörde ise en büyük oyuncu konumuna gelecek.

Milano merkezli Azimut, satın almayla birlikte Türkiye'nin şirketin en büyük üçüncü pazarı haline geleceğini açıkladı. Şirket, işlemin Yapı Kredi Portföy'ün 2026 yılı için beklenen net kârı üzerinden yaklaşık 7 fiyat/kazanç çarpanıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uluslararası yatırım ağı genişleyecek

Taraflar, iş birliğinin Türkiye sermaye piyasaları ile uluslararası yatırımcılar arasında köprü oluşturmasını hedefliyor. Azimut'un küresel yatırım ağı sayesinde Türkiye'de geliştirilen yatırım ürünlerinin yurt dışındaki yatırımcılara sunulması, aynı zamanda uluslararası sermayenin Türkiye'deki yatırım fırsatlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

"Müşterilere daha geniş yatırım çözümleri sunulacak"

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, anlaşmanın bankanın varlık yönetimi alanındaki büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Azimut'un uluslararası yatırım uzmanlığı ile Yapı Kredi'nin güçlü dağıtım ağını bir araya getireceklerini ifade etti. Erün, iş birliğinin müşterilere daha geniş yatırım çözümleri sunacağını ve uluslararası piyasalara erişimi artıracağını söyledi.

Azimut CEO'su Giorgio Medda ise Türkiye'ye 2011 yılından bu yana uzun vadeli yatırım yaptıklarını belirterek, Yapı Kredi ile kurulan ortaklığın şirketin küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu kaydetti. Medda, işlemin Azimut'un uluslararası faaliyetlerinin toplam varlık ve kârlılık içindeki payını artıracağını ifade etti.

Azimut CEO'su Alessandro Zambotti de satın almanın yaklaşık 30 milyar euroluk bir portföy yönetim platformu oluşturacağını belirterek, işlemin 2026 yılında 65-75 milyon euro arasında birleşik net kâr katkısı sağlamasının ve önümüzdeki üç yılda hisse başına kârı ortalama yüzde 10 artırmasının beklendiğini söyledi.

İşlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici kurumların onayı ve diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olacak. Süreçte J.P. Morgan finansal danışman, ASC Law ise Yapı Kredi'nin hukuki danışmanı olarak görev yapıyor.