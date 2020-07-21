ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • B. Krallık Maliye Bakanı Sunak, kamu harcamaları için gözden geçirme başlattı

B. Krallık Maliye Bakanı Sunak, kamu harcamaları için gözden geçirme başlattı

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak önümüzdeki yıllar için kamu harcamaları için geniş çaplı bir gözden geçirme başlattı.

B. Krallık Maliye Bakanı Sunak, kamu harcamaları için gözden geçirme başlattı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sunak gelecek yıllarda yapılacak kamu harcamaları hakkında geniş çaplı bir gözden geçirme başlatıldığını açıkladı.

Gözden geçirme, bakanlıklar için 2021/22 ve 2023/24 mali yılı  dönemine yönelik bütçe kaynakları, 2024-25 mali yılına kadarki sermaye  harcamaları belirlenecek.

Maliye Bakanlığı açıklamasında bu mali yıllarda bütçelerin enflasyonun  üzerinde büyüyeceği de ifade edildi.

(Forex)

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap