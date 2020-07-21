B. Krallık Maliye Bakanı Sunak, kamu harcamaları için gözden geçirme başlattı
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak önümüzdeki yıllar için kamu harcamaları için geniş çaplı bir gözden geçirme başlattı.
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sunak gelecek yıllarda yapılacak kamu harcamaları hakkında geniş çaplı bir gözden geçirme başlatıldığını açıkladı.
Gözden geçirme, bakanlıklar için 2021/22 ve 2023/24 mali yılı dönemine yönelik bütçe kaynakları, 2024-25 mali yılına kadarki sermaye harcamaları belirlenecek.
Maliye Bakanlığı açıklamasında bu mali yıllarda bütçelerin enflasyonun üzerinde büyüyeceği de ifade edildi.
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