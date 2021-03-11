Babacan: Sermaye birikimlerimiz başka ülkelerde istihdam oluşturuyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Partisinin 1’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik ve siyasi değerlendirmelerde bulundu.

Deva Partisi’ni kurmaya karar verdikleri 2019 yılında tespit ettikleri sorunların, aradan geçen 2 yılda bir tanesinin bile çözülmediği gibi boyutlarının da büyüdüğünü dile getiren Babacan, özellikle özgürlükler ve temel haklar sorunlarının büyüdüğünü bildirdi.

Hukukun üstünlüğüyle ilgili sorunlar olduğunu, Anayasanın rahatlıkla çiğnenebildiğini vurgulayan Ali Babacan, bunların da beraberinde ekonomik sorunları getirdiğini aktardı.

İnsan Hakları Eylem Planı’nda teknik düzeyde olumlu sayılabilecek adımlar yer aldığını kaydeden Babacan, “Kağıt üzerinde iyi şeyler olabilir ama daha önemli olan, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün uygulanabilmesidir.” dedi.

Babacan, “AB Mart’ta Türkiye ile ilgili tutumuna bakacak. Keşke insan haklarını ekonomi dibe vurunca hatırlamasaydık.” şeklinde konuştu.

“Hem S-400’ü kullanamıyoruz, hem F-35 programından çıktık”

Türkiye’nin S-400 ile ilgili yanlış politika izlediğini öne süren Babacan, 2.5 milyar dolar harcanan sistemin kullanılamadığını, yanı sıra S-400 yüzünden ülkenin F-35 programından da çıktığını anlattı. Babacan, artık teknoloji olarak geride kalan F-16’ların yerine yeni sistemlerin tedarik edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Terör örgütleri yerine Türkiye yalnızlaştı”

Kendisinin Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönem dahil olmak üzere Türkiye’nin komşularıyla iyi ilişkilere girerek terör örgütlerini yalnızlaştırma politikası izlendiğini hatırlatan Babacan, “Şimdi ise sınır ülkeleri olmak üzere büyük sorun yaşanıyor. Bu durumda da terör örgütleri yerine Türkiye yalnızlaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Sermaye birikimlerimiz başka ülkede istihdam oluşturuyor”

İzlenen politikalar yüzünden doğrudan yatırımların düştüğü gibi, Türk şirketlerinin de birikimlerini yurt dışına taşıdığına dikkat çekten Ali Babacan, “Sermaye birikimlerimiz başka ülkelerde istihdam oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

“1 saatlik basın toplantısıyla ekonomik sorunların yarısı çözülür”

Ekonomik problemlerin çözümünün de öncelikle hukuktan geçtiğine değinen Babacan, bakan ve bürokrat değiştirerek ekonominin düzelemeyeceğini söyledi. Reform paketi yerine yetkililerin çıkıp, mahkeme kararlarının uygulanacağını, yargıya müdahale edilmeyeceğini ve şiddeti teşvik etmeyeceklerini açıklamaları halinde 1 saat sürecek basın toplantısıyla ekonomik sorunların yarısının çözülebileceğini aktardı.

2003 ve 2011 yıllarında hızlı toparlanan Türkiye’nin aynı potansiyeli taşıdığını dile getiren Babacan, özellikle bağımsız Merkez Bankası’nın kilit bir konu olduğunu bildirdi.

“Dünyada para bol, IMF bu aşamada gerekli değil”

Babacan, Türkiye’nin IMF desteğine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, şu anda dünyada paranın bol olduğunu ve merkez bankalarının eksi faiz uyguladığını belirterek, “IMF paranın kıt olduğu ve faizin yüksek olduğu dönemde devreye girer, dolayısıyla bu koşullarda IMF’ye ihtiyaç yok” dedi.

“Ahlaki Riziko oluşturmadan sorunlar çözülmeli”

Türkiye’de şirketler ve hane halklarının borçluluk oranlarının çok yüksek olduğuna değinen Babacan, pandemi bitse bile bu yüzden ekonomide tortu kalacağını söyledi. Bunun giderilmesinin yolunun ise bankalar dahil tüm kesimlerin sermaye ihtiyacının giderilmesinden geçtiğini dile getiren Ali Babacan,

“Milli Gelirin yüzde 10’u, şeffaf, adil, 'ahlaki riziko' oluşturmamak şartıyla sorunları çözer.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, enflasyonun sebebinin yüksek faiz olduğuna yönelik sözlerini de değerlendiren Babacan, “Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek çok kolay. Merkez Bankası’na ‘faizi yüzde 5’e düşür’ dersiniz. Sonra da enflasyonun düşüp düşmediğini görürsünüz.” şeklinde konuştu.

“Hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık”

Kuruldukları günden bu yana 43 il ve 300 ilçe kongresini tamamladıklarını belirten Ali Babacan, bu yönüyle seçime girme yeterliliğine en erken ulaşan parti olduklarını söyledi. Yasal zorunluluğu yerine getirmek için öncelikle düşük nüfuslu illerde örgütlendiklerini belirten Babacan, “Şu anda üye sayımız 25 bin oldu. İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde henüz üye kaydı bile yapmadık. Bunlar da devreye girince sayımız çok artacak” dedi. Yüzde 35 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotası koyduklarını belirten Babacan, buna karşılık gençlik ve kadın kolları oluşturmadıklarını, bunların doğrudan parti organlarında görev aldıklarını ifade etti.

İttifakların seçim dönemlerinde olduğunu ve bu aşamada hiçbir siyasi parti ile ittifak görüşmesi yapmadıklarını kaydeden Babacan, Anayasa değişikliği konusunda ise 74 maddelik bir çalışma yaptıklarını, bunları da diğer siyasi partilerle paylaştıklarını anlattı.