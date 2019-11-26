Babacan: Yabancı, gelecek vizyonu ve hukuki güvence arıyor

26 Kasım 2019

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmaları içerisinde olan Ali Babacan, Habertürk’te Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında ekonomiye dair mesajlar verdi.

Daha önce AK Parti'den bakanlık ve milletvekillikleri yapan Babacan, istifa nedenlerini anlatırken, "Sadece ilkelerde değil değerlerde de sapma meydana geldi. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik" diye konuştu.

Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili kendini büyük bir vebal altında hissettiğini söyleyen Babacan, karanlık bir tünele girildiğini savundu.

"Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna: Bunlar boş iddialar

Ali Babacan, "Uluslararası finans çevreleri Ali Babacan'ın Türkiye'nin başına geçmesini istiyor" iddiaları için şu değerlendirmede bulundu: "2002-2007 arası hem Hazine'den hem de AB'den sorumlu bakanıydım. Bu süreçte Uluslararası finans kuruluşlarıyla ya da Avrupalı kuruluşlarla birlikte çalıştık. O zaman bir Avrupa Birliği vizyonumuz vardı. Dışişleri Bakanlığı döneminde dünyanın her yeriyle ilişkili olmak durumundayım. 202 tane Dışişleri Bakanı geldi ziyaret etti bizi. Daha sonra küresel kriz çıktı. Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı oldum. Yatırımcılarla, finans kurumlarıyla ilişkili olmaktan daha doğal bir şey yok. Bunlar boş iddialar.

Konu ekonomisiyse, ben Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'nda büyüdüm. Buradaki problem şu yerlilik ve millilik kılıfı altında Türkiye'yi içe kapatma, içe kapanmış ülkeyi daha kolay yönetme ise biz bu anlayışta olmayız. Türkiye ancak dışa açık bir ülke olursa, yatırımcıların tercih yeri olursa böyle kalkınır. Dış ilişkilerde olan problemi farklı gerekçelerle anlatmak kabul edilecek işler değil. Konu millilik ve miliyetçilik ise bu ülkeye en çok kazandıran ne ise onun peşinde olmamız lazım."

"Yabancı yatırımcı, hukuki güvence ve gelecek perspektifi istiyor"

Fatih Altaylı, aynı çevrelerin "Ali Babacan Bakan iken dünyada para bolluğu vardı. Türkiye'ye para giriyordu deniyor. Ali Babacan bugün gelse para pul bulamaz deniliyor" dediğini ifade etti. Babacan ise söz konusu iddialar üzerine, "Amerikan Merkez Bankası 2002'ye göre dünyaya 4 kat fazla para vermiş. 2002'ye göre bugün Avrupa Merkez bankası piyasalara 6 misli daha fazla para vermiştir. Eksi faiz ne demek, 100 TL borçlanıyorsunuz yerine 98 TL ödüyorsunuz. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız varlık içinde yokluk bir durum. Eksi faizle borçlanıldığı durumda Türkiye maalesef çok yüksek faizlerle borçlanıyor. Avusturya 100 yıl vadeli borçlandı yüzde 1.1'le. Likiditenin çok bol olduğu dönemdeyiz şu anda. Şu anda Türkiye'ye gelip giden çok yatırımcı var. Nerede fırsat olabilir diye arayış içindeler. Uzun vadeli yatırım için gelmiyor, çünkü hukuki güvenlik ve gelecek perspektifi gerekiyor. Uzun vadeli yatırım gelmeyince işsizlik artıyor. Şu anda yüzde 27,4, istatistik tutulduğundan bu yana ilk defa bu rakamları gördük. Her alanda yeni bir Türkiye geleceği çalışıyoruz. Şu anda böyle bir çalışma başka bir yerde yok. Şu anda yaptığımız memleketin en büyük ihtiyacı" ifadelerini kullandı.

"Yeni ekonomi programlarının karşılığı yok"

Babacan, başkanlık sistemiyle ilgili kısa bir test süreci olduğu ve yeni sisteme geçtikten iki ay sonra Türkiye’de büyük bir ekonomik krizin gözlemlendiği söyledi. Yeni ekonomi programları için bir karşılığının olmadığını, bunlara güven duyulmadığını söyleyen Babacan, Türkiye'ye öngörülebilirlik getirmekten uzak olduğunu belirtti. Türkiye’nin 2008 krizinden rahat çıktığını belirten Ali Babacan, o dönemde Türkiye’nin gerekenleri yaptığını ancak şu anki durumda gerekenlerin yapılmadığını belirtti.

Parti kurma çalışmaları

‘Üzerinde çalıştığımız siyasi parti geniş toplum kesimlerine hitap eden bir çalışma’ diyen Babacan, gerçekçi bir Türkiye tasarımı yapmak istediklerini söyledi.

İttifak ve ortak aday dertlerinin olmadığını söyleyen Babacan, amaçlarının Türkiye’yi yönetecek bir siyasi parti oluşturmak olduğunu belirtti. "Siyasi itibarını koruyan herkesle irtibat içindeyiz" açıklamasında bulunan Babacan, kararları tek başına almadığını açıkladı.

Partinin kuruluş takvimi kapsamında, yıl sonu tüzel kişiliğin kurulacağını belirten Ali Babacan, teşkilatlanmanın 2020 yılı içinde gerçekleşeceğini açıkladı. 700 kişiyle birebir görüştüğünü söyleyen Babacan, katılmak isteyen çok sayıda kişi olduğunu ve çalışmaların sürdüğü mesajını verdi.

Partinin adıyla ilgili tartışmalara ilişkin Babacan henüz isim ve logo üzerindeki çalışmaların devam ettiğini işaret etti.

"Abdullah Gül, çalışmalarımıza katkı sundu"

Abdullah Gül konusunda açıklamalarda bulunan Ali Babacan, Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kanunlara pek çok konuda müdahale ettiğini söylerken kendi kaygılarıyla Abdullah Gül’ün kaygılarının aynı olduğunu ifade etti.

Gül’ün aktif siyaseti bıraktığını hatırlatan Babacan, Gül’ün kendi çalışmalarına katkı sağladığını belirtti ve eski cumhurbaşkanından destek aldıklarını doğruladı.

"Davutoğlu ile birleşme zor"

Davutoğlu ile ilgili Ali Babacan, “Ahmet Davutoğlu bize birleşme teklifinde bulundu. Kendi merkezli bir hareket başlattı. Biz daha sonra başladık biz daha farklı bir metot ile devam edeceğiz. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum” dedi.

Türkiye’de ifade özgürlüğü sorunu olduğunu belirten Babacan, hedeflerinin önce insan olduğunu söyledi. Gençlerin sosyal medyadan mesaj paylaşmaktan bile çekindiğini ifade eden Babacan, fırsat eşitliğini getireceklerini söyledi.