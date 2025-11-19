‘Baby Shark’ halka arzda uçtu: 90 saniyelik videodan 400 milyon dolarlık dev şirkete

YouTube’a yükledikleri 90 saniyelik bir çocuk şarkısı ile bugün 400 milyon değerlemeye ulaşan Güney Kore merkezli şirketin başarı hikayesi herkesi şaşırtıyor.

Güney Kore’de 2010 yılında kurulan SmartStudy’nin sadece 3 çalışanı bulunuyordu ve 12 yaş öncesine yönelik dijital içerikler üretiyorlardı. Daha sonra bebeklere odaklanan şirket öğretici oyunlar ve içerikler üretmeye başladı. Bu süreçte de çalışan sayısı 100’e dayandı.

16 milyardan fazla izlendi

Ve 2016 yılında şirketin ‘Baby Shark’ı yayınlaması ile büyük bir dönüm noktası yaşandı. Sınırları aşan şarkı 16 milyardan fazla izlenmeyle YouTube’un en çok izlenen videosu olurken küresel bir fenomen haline geldi.

Tüm bu süreçte şirket, 2019 yılında bir Amerikalı bestecinin eserini intihal ettiği iddiasıyla yasal bir zorlukla da karşılaştı. Ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi, şirketin Baby Shark’ı anonim bir halk şarkısından uyarladığını belirterek davayı reddetti.

Baby Shark ile büyümeye başlayan şirket 2022 yılında isim değişikliğine giderek The Pinkfong Company adını aldı. Şu anda Tokyo, Şanghay ve Los Angeles'ta çok sayıda ofisi ve yaklaşık 340 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz salı günü de halka arz oldu. Borsadaki ilk gününde 52 milyon dolara yakın bir yatırım alan şirket, yüzde 9'dan fazla değer kazanarak 400 milyon doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı.

Teknoloji odaklı büyüyecekler

90 saniyelik bir kliple 400 milyon dolarlık bir yolculuğa çıkan şirketin hedef kitlesi büyük bir artı olsa da şimdi analistler bu başarının sürdürülebilirliğini tartışıyor.

Şirketin kurucusu Kim Min-seok ise, yeni işlerin Pinkfong'un gelirinin yaklaşık dörtte birini oluşturan Baby Shark'ın da ötesine geçebileceğini savunurken, şirketin alt markası Bebefinn’in gelirinin de yüzde 40'lık büyük bir sıçrama yaptığı öğrenildi.

Şirket ayrıca yeni projelerini şekillendirmek için görüntüleme kalıplarını ve diğer verileri kullanarak "teknoloji odaklı" bir içerik üreticisi olmayı hedefliyor.