BAE iş dünyasından Türkiye’ye yatırım çağrısı

Kerim ÜLKER



Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu hava ekonomiye de yansımaya başladı. Katar Ablukası ile birlikte gerilen ikili ilişkiler, BAE’yi yöneten Al-Nahyan Ailesi’ne mensup Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Ankara’ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ağustos ayında görüşmesiyle farklı bir yöne çevrildi.

BAE merkezli şirketler Türkiye’de yatırım yapacağını açıklarken, Türk firmalar da BAE’de yeni projeler için kolları sıvadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADIA ve yeni kurulan ADQ şirketinin, Türkiye'de milyarlarca doları bulan yatırım yapmayı planladığı, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına bir milyar dolar yatırım yapmak istediği iddia edilirken, iki ülke arasında verilen olumlu mesajlar ikili görüşmelerin de tekrar başlamasına neden oldu.

İş Kadınları Konseyi de toplantıya katıldı

BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile BAE-Türk İş Konseyi ilk görüşmesini yaptı. Abu Dabi’deki görüşmeye DEİK Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz ve beraberindeki heyet katıldı.

BAE tarafında ise ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (UAC Chambers) Genel Sekreteri Hamid Mohammed bin Salem yer aldı. Toplantıya ayrıca BAE’nin en büyük denizcilik ve liman işletmeciliği şirketi DP World, BAE İş Kadınları Konseyi’nin de üst yöneticileri de katıldı.

Aynı zamanda BAE Uluslararası Ticaret Odası Birliği (ICC UAE)Başkanı da olan Hamid Mohammed bin Salem, BAE ve Türkiye'nin seçkin coğrafi konumları nedeniyle Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan iki önemli geçiş noktası ve ticaret merkezi olduğunu dile getirdi.

Hamid Mohammed bin Salem, “Türkiye'deki Emirlik yatırımlarının başında gayrimenkul sektörü geliyor. Bankacılık, liman işletmeciliğinde ve turizm sektöründe de oldukça iyi durumda. Bizler de BAE’li şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya ve yeni iş ortaklıkları kurmaya teşvik edeceğiz.” dedi.