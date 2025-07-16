BAE Systems'ten Türkiye açıklaması: 'Eurofighter satışı yapılacak mı?' sorusuna net yanıt!

İngiliz savunma şirketi BAE Systems, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üç ülkeden Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi alacağından emin olduğunu söyledi.

Şirketin havacılık faaliyet alanında Avrupa ve diğer ülkelerden sorumlu yöneticisi Richard Hamilton, grubun İngiltere'nin kuzeyindeki Warton'daki tesisinde yaptığı açıklamada Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerden Typhoon askeri jetleri için yeni siparişler alacağından emin olduğunu söyledi.

Hamilton, "Şu anda çeşitli siparişler üzerinde İngiltere hükümetiyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

'150 Eurofihter sipariş potansiyeli var'

Hamilton, bu satış kampanyalarının uçaklar için yeni siparişlerle sonuçlanacağından emin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, kesinlikle" cevabını verdi.

Hamilton 150'ye kadar yeni Typhoon siparişi potansiyeli olduğunu söyledi.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı programında İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya bulunuyor. Bu ülkeler, söz konusu uçakların tasarım, üretim ve ihracatı konusunda ortaklık yürütüyor ve uçakların ihracatına ilişkin kararlar, bu ülkelerin onayına tabi tutuluyor.