BAE'den Fransa'ya 30 milyar Euroluk dev yapay zeka yatırımı! Yapay zeka kampüsü kurulacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da kurulması planlanan yapay zeka odaklı teknoloji kampüsüne 30 milyar Eurodan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu büyük yatırımın iki ülke arasındaki teknolojik işbirliğin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al Nahyan'ı Paris'teki Elysee Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde ağırladı. Yemekte taraflar, özellikle yapay zeka alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Fransa ve BAE tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ülke arasında teknoloji alanında "ortak çerçeve anlaşması" imzalandığı ve bu kapsamda Fransa'da yapay zeka odaklı bir teknoloji kampüsünün kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Bu anlaşma doğrultusunda, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için stratejik ortaklık kurulacağı ve iki ülkenin yapay zekanın değer zincirini destekleyecek projelere yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırım kapsamında, son teknolojiye sahip çiplerin ve dev veri merkezlerinin satın alınması gibi adımlar atılması bekleniyor. Fransız basını, kampüs bünyesinde 1 gigavata kadar hesaplama kapasitesine sahip büyük bir veri merkezinin yer alacağını bildirdi. Bu veri merkezinin, yapay zeka araştırmalarında kullanılacak yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesi sunması planlanıyor.