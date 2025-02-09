BAE'den Fransa'ya 50 milyar euroluk yapay zeka yatırımı

Fransa, BAE ile yaklaşık 40 milyon dolarlık bir yapay zeka yatırımı için anlaştı. Fransa'nın liderliğinde Avrupa, yapay zekada ABD ve Çin’e karşı rekabeti artırmayı hedefliyor.

Yatırımlar veri merkezleri ve yetenek gelişimine odaklanacak

Anlaşma kapsamında yapılacak yatırımlar, Fransız ve Emirlik yapay zekâ ekosistemine destek vermenin yanı sıra, son teknoloji çiplerin satın alınması, veri merkezlerinin inşası, yetenek gelişimi ve egemen yapay zekâ ile bulut altyapılarının oluşturulmasını kapsayacak. Bunun yanı sıra, her iki ülkede sanallaştırılmış veri elçiliklerinin kurulması da planlanıyor.

İlk yatırım planlarının detayları, ilerleyen aylarda düzenlenecek olan Choose France zirvesinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Öte yandan, Fransız hükümeti, yapay zekâ veri merkezlerinin kurulması için 35 alan belirlediğini duyurdu.