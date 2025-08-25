BAE'li şirketle anlaşılamamıştı... Bakan Uraloğlu, Alsancak Limanı için yerli şirketlerle görüşüldüğünü açıkladı

Türkiye, İzmir Alsancak Limanı’nın satışı için Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi Port şirketi ile yürütülen müzakerelerin 6 ay önce sonuçsuz kalmasının ardından yerel yatırımcılara odaklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bloomberg News'e verdiği röportajda, "İzmir'deki Alsancak Limanı'nın işletmesi için yabancı ortaklı olabilecek birkaç Türk girişimciyle görüşmelerde önemli ilerleme kaydettik" dedi.

Uraloğlu açıklamasında “Belirli bir süre için hem yatırım hem de işletme seçeneklerini değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi ancak ayrıntı vermedi.

2017'den bu yana TCDD işletiyor

1959 yılında hizmete başlayan ve yük ve yolcu limanı olarak faaliyet gösteren İzmir Limanı, Türkiye'nin konteyner hacmi ve kargo tonajı bakımından büyük limanları arasında yer alıyor.

2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen limanı halen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işletiyor.

TCDD’nin verilerine göre, yıllık 3 bin 667 gemi kabul kapasitesi olan İzmir Limanı’nın konteyner elleçleme kapasitesi yılda 1 milyon 165 bin TEU seviyesinde bulunuyor.

2004 yılında özelleştirme programına alınarak 2007 yılındaki ihaleye çıkarılan İzmir Limanı’na en yüksek teklifi 1,28 milyar dolarla Gutchison Port Holdings’in de aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubu vermişti. Ancak, mahkeme tarafından anlaşma iptal edilince yatırımcılar geri çekilmişti.