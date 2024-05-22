BAE'ye satılıyor iddiası gündemdeydi: Koç Holding'den KAP'a yeni Yapı Kredi açıklaması

Dün Reuters'ta First Abu Dhabi Bank'ın (FAB) FAB.AD, Yapı Kredi'deki Koç hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğu haberi yer almıştı.

Koç Holding, dünkü haberin ardından açıklama yapmış, holding portföyü hakkında alternatiflerin değerlendirilmesi için görüşmeler yapılabildiğine dikkat çekerek görüşmelerin devam ettiği ifade etmişti.

Dün, bu açıklama sonrasında basın kuruluşlarında Yapı Kredi'nin potansiyel satışı hakkında başka haberler de yayımlandı.

Koç Holding ikinci açıklama

Koç Holding tarafından KAP'a bu sabah yapılan ikinci açıklamada, "Bu açıklama sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı soruları devam etmiş olup, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan FAB da dün akşam yaptığı açıklamada, "Genel bankacılık faaliyetleriyle stratejik açıdan uyumlu olacak şekilde operasyonel ağı büyütme potansiyeli hakkında stratejik görüşmelerde" bulunabileceğini belirtti.