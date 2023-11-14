Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin lira destek ödemesi bugün yapılıyor

Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemelerin bugün yapılacağı kaydedildi. Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak. Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda. Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor.