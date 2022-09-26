Bağlantı elemanları sektöründe hedef Avrupa liderliği

Reed Tüyap Fuarcılık ile Bağlantı Elemanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BESİAD), Fastener Expo Eurasia’yı Tüyap’ta düzenlemek için düğmeye bastı. Taraflar arasında imzalanan protokol ile birlikte Fastener Expo Eurasia, 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde Avrasya Hırdavat Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Birbirini tamamlayan bu iki kilit sektörün temsilcileri, küresel çapta ticaret için bir araya gelecek.

İmzalanan anlaşma ile Fastener Expo, bağlantı elemanları üreticileri, toptancıları ve distribütörleri ile kullanıcılarının yanı sıra bağlantı elemanı üretim ekipmanı ve malzemeleri konusunda uzmanlaşmış şirketleri aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Son 10 yıl içinde her sene çift haneli rakamlarla büyüme hızını koruyarak 700 milyon dolarlık pazar büyüklüğünden, 2,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan bağlantı elemanları endüstrisi, 2020’de pandemi koşulları altında 420 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 2021’de yüzde 47 artış ile 620 milyon dolar ihracata imza attı. 2022 yılında ise 750 milyon dolar ihracat hedefi olan sektör, dünyada ilk sekizde, Avrupa’da ise ilk üç içinde yer alıyor.

“Çok önemli sonuçlara imza atacağız”

Yapılan işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirten Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “Fastener Expo Eurasia’yı önümüzdeki yıl BESİAD ile Tüyap çatısı altında düzenleyecek olmaktan ötürü çok heyecanlıyız. Avrasya Hırdavat Fuarı ile eş zamanlı düzenleyeceğimiz fuar kapsamında paydaşımız BESİAD ile sektör açısından çok önemli sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz. Reed Tüyap olarak sahip olduğumuz küresel ağımız ve BESİAD’ın sektörel gücü ile Fastener Expo’da yer alacak katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize benzersiz bir fuar deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda iş birliği yaptığımız BESİAD’a teşekkür ediyor, fuarımızın şimdiden sektör için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

İşbirliği sektörün Avrupa liderliğine katkı sunacak

Sektörün her geçen yıl büyüdüğünün altını çizen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa N. Tecdelioğlu ise, “Çok önemli bir iş birliğine imza attık. Reed Tüyap’la imzaladığımız bu protokol sayesinde bağlantı elemanları sektörümüzün 2023 yılında Avrupa’da liderlik, dünyada ise ilk sekizdeki yerini korumasına ve ticaret hacmini arttırmasında Fastener Expo Eurasia Fuarı büyük katkı sağlayacak. BESİAD ve Reed Tüyap olarak güç birliğimizin yarattığı sinerjiyle sektörün ihracat bağlantılarının önemli bir kısmının fuarda kurulacağını öngörüyoruz. Tüm dünyada özellikle bağlantı elemanları sektörü için ülkemizin fırsat ülke olacağı öngörümüzün, fuarla birlikte daha güçlü bir şekilde ifade edileceği kesindir. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızın fuarda şimdiden yerini almasını diliyor, fuarımızın başarıyla geçmesi için çalışmalarımıza başladığımızın müjdesini vermek istiyorum.” şeklinde konuştu.