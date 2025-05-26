Bahar güneşsiz geçti: Avrupa’da güneş enerjisi karlılığında rekor düşüş

Avrupa’daki güneş enerjisi şirketleri, bu yılın bahar aylarında güneşin yeterince yüzünü göstermemesi nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşadı. Güneşli gün sayısının azalması, enerji üretiminde düşüşe neden olurken, sektörün karlılığı rekor seviyelerde geriledi.

London Stock Exchange Group verilerine göre, güneş enerjisi parklarının karlılığını ölçen “yakalama oranı” Mayıs ayında ortalama sadece yüzde 7 seviyesinde kaldı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Uzmanlar, bu düşüşün yalnızca kısa vadeli bir sorun olmadığını, aynı zamanda sektörün geleceği açısından da kaygı verici olduğunu belirtiyor.

Analistler, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesi için en büyük risk faktörü güneş enerjisi sektöründe azalan karlılıktır. Daha düşük yakalama oranları, güneş enerjisinin cazibesini azaltıyor ve uzun vadeli enerji hedeflerini riske sokuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki bu gerileme, güneş enerjisine yapılan yatırımları da olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, enerji politikalarının bu dalgalanmalara karşı daha esnek hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında güneş enerjisinin oynadığı rolün korunması için, destekleyici düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.