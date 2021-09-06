Bahçe mobilyasında satışlar 2 kat arttı

Aşının da etkisiyle pandemiye yönelik alınan tedbirlerde azalma yaşansa da bu süreçte balkon ve bahçe gibi kapalı alanlar tercih edilmeye devam ediyor. Yaşam alanlarının bu bölümlerinde geçirilen zamanın artması bahçe mobilyalarına ilgiyi artırdı.

Bunun etkisiyle bahçe mobilyası satışları, 2020'de önceki yıla göre 2 katına çıktı. Son yıllarda bahçe mobilyaları özelinde en fazla tercih edilen mobilyalar ise koltuk ve masa takımları oldu.

Bahçe mobilyaları pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu'ndan (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bahçe mobilyalarına ilginin 2021 yılında da artarak devam edeceğini bildirdi.

Bahçe mobilyalarının yılın tamamında kullanılmaya başlandığını söyleyen Güleç, “Bahçe mobilyaları, zengin dekoratif kombinasyon seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra bahçe ve balkon düzenlemesi hobi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve çevre illerdeki talep artışı dikkat çekiyor

Bahçe mobilyalarına ilginin kentlere göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Ahmet Güleç, en fazla satışın İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Adapazarı ve Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Türk mobilya sektörünün yıllık 10 milyar dolarlık üretimi olduğunu belirten Güleç, şunları kaydetti: "Bunun 3,5 milyar dolarlık kısmı ihraç ediliyor. Bahçe mobilyaları da ihraç ürünleri arasında yer alıyor. 2020'de 62 milyon dolar bahçe mobilyası ihraç edildi. 2021'in ilk yarısında bu rakam 48 milyon dolara ulaştı. Bahçe mobilyalarına ilgi 2021 yılında da artarak devam edecek ve sektörde 110 milyon dolar ihracat gerçekleşeceği yönünde bir beklenti var."