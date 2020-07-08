BAİB'in haziran ihracatı yüzde 32 arttı

08 Temmuz 2020

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Yıla 2 milyar dolar ihracat hedefiyle başlayan BAİB'de 2019 yılında 129,3 milyon olan haziran ayı ihracatı bu yılın aynı ayında yüzde 32 artış ile 171 milyon 94 bin dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında ise ihracat toplamda yüzde 3,13 düşerek yaklaşık 905,2 milyon dolara geriledi.

En yüksek artış yaş meyve ve sebzede yaşandı

Söz konusu dönemde en yüksek ihracat artışı yaş sebze ve meyvede yaşanırken, en büyük düşüş ise demir ve demirdışı metallar sektöründe yaşandı. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, yaş meyve sebze sektör ihracatı yüzde 26,08 artarak 314.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle Çin ağırlıklı mermer başta olmak üzere maden ve metaller sektörü ise yüzde 23,40 düşüşle 166,9 milyon dolarda kaldı.

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı yüzde 14,10 artışla yaklaşık 82,9 milyon dolara ulaştı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatınde ise yüzde yüzde 8,11 düşüş meydana geldi. Böylece sektörün ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık 76,8 milyon dolara geriledi.

Bu yılın ilk yarısında en yüksek ihracat düşüşü demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşti. Yüzde 44,22 azalma gösteren demir ve demir dışı metaller sektör ihracatı, 44.1 milyon dolara geriledi.

Diğer sektörlerde ise ihracat yüzde 7,5 artış ile 219,8 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Bu rakamlara göre Batı Akdeniz bölgesinde toplam ihracat geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 3,13 düşerek yaklaşık 905,2 milyon dolara geriledi.

Kazakistan'a ihracat yüzde 558 arttı

Bugün Batı Akdeniz'den 166 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor ve en çok ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülkeyi ise sırasıyla Almanya, Çin, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna oluşturuyor. Bu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat koronavirüs salgını sürecinde yüzde 14 artarak 82,5 milyon dolara ulaştı. Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 27,79 düştü. Böylece Çin'e gerçekleştirilen ihracat yılık ilk yarısında 81,7 milyon dolara geriledi.

Kazakistan'a yapılan ihracat ise yüzde 558 artışla yaklaşık 7,9 milyon dolardan 52 milyon dolara yükseldi. Ukrayna'ya ihracat ise yüzde 34,04 artarak 42,8 dolar oldu.

“Pandemi ihracatçımıza yaradı”

İhracat rakamlarını değerlendiren BAİB’in bir önceki dönem Başkan Vekili Ergin Civan, başkan ve yönetimi bulunmayan BAİB'de yılın ilk altı ayda 2019 performansının yakalandığını söyledi. Maden sektöründe de koronavirüse rağmen yıl sonunda çok iyi bir performans yakalanacağını belirten Civan, şunları kaydetti:

''Pandemi sürecine rağmen, BAİB'de başkansız ve yönetim olmamasına rağmen ihracat rakamları iyi. Pandemi süreci en çok yaş meyve sebze sektörüne yaradı. Tarımda dinamik üretim sistemi olması pandemi nedeniyle İtalya ve İspanya'da üretim ve tedarik zincirindeki sıkıntılar Türk ihracatçısına yaradı. Bölge ihracatımız Avrupa ve Doğu Avrupa'da aktif rol oynadı. Dünyadaki krize rağmen Batı Akdeniz bölgesi olarak yıl sonu 2019 rakamlarını aşacağız. Hedefimiz öncelikle 2 milyar doları aşmak olacak.''