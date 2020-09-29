Bailey: Toparlanma dengesiz gerçekleşti

29 Eylül 2020

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Birleşik Krallık ekonomik toparlanmasının dengesiz olduğunu ve üçüncü çeyrekte görülen toparlanma düzeyinin ağustos ayı tahminine göre hafif yüksek olduğunu söyledi.

Üçüncü çeyrek ekonomik faaliyetlerinin COVID-19 salgının öncesine göre yüzde 7-10 arasında bir düzeyde aşağıda kalacağını belirten Bailey, yatırımların zayıf olduğuna işaret etti.

Bailey, bankanın parasal genişleme için "cephanesinin bitmediğini" hatırlattı ve sözle yönlendirmenin de bir seçenek olduğuna işaret etti.

BoE'ın negatif faiz oranları kullanımını reddetmediğini ifade eden Bailey, ancak banka teminatları hakkında "gerçekçi" davrandıklarını söyledi.