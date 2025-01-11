Bakalit ve termal kağıt ithalatına gözetim uygulaması başlıyor

Ticaret Bakanlığı, bakalit ve termal kağıtların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e göre, bu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymetleri belirlendi.

Bakalit için birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,5 dolar, termal kağıtlar için ise 1,75 dolar olarak uygulanacak. Tebliğin, yayımlanmasının ardından 30 gün sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.