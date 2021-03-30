Bakan açıkladı: Kanal İstanbul’un inşaatı yakında başlıyor

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da 7 yıldır Başkanlık görevini yürüten Mithat Yenigün yeni bir yönetim seçileceğini açıkladı. Yeni yönetim kurulu ve başkanın bugün duyurulması bekleniyor. Genel Kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Genel Kurulunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un yakın zamanda inşaatına başlanacağını söyledi.



Karaismoiloğlu, Kamu-Özel işbirliği modeli ile yapılan büyük kamu yatırımlarının Türkiye’yi lojistik ve ulaştırma alanında küresel merkez haline getirdiğini söyledi. Kanal İstanbul’a yönelik eleştirileri de yanıtlayan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un otonom kılavuz katan sistemiyle güvenli bir geçiş sağlayacağını belirtti.

Süveyş’e alternatif Orta koridor

Türkiye’nin yaptığı altyapı yatırımlarıyla Çin-Avrupa arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı imkanı sağladığını hatırlatan Karaismailoğlu, Süveyş kanalında yaşanan kazayla kanalın 9 gün kapalı kaldığını ve her gün 1,9 milyar dolar zarara yol açtığını hatırlattı. Çin-Avrupa arasında, Hazar geçişli Türkiye üzerinden geçen orta koridorun 10-15 gün, Rusya güzergahının 15-20 gün, Süveyş güzergahının 45-60 gün sürdüğünü hatırlatan Karaismailoğlu, “Orta koridorun en iyi alternatiflerden biri olduğu bu kaza sırasında görüldü” diye konuştu.

Pekcan: AB ile daha fazla işbirliği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında Türkiye’nin çok sayıda ülke ile Eximbank aracılığıyla reasürans anlaşmaları yaptığını hatırlatarak, müteahhitlerin bu ülkelerin finansman kanallarını kullanıp üçüncü ülkelerde daha fazla iş yapabileceğini söyledi. Bakan Pekcan ayrıca müteahhitleri pazar çeşitlendirme kapsamında AB ülkelerinde daha fazla iş üstlenmeye çağırdı. Pekcan, Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi yönünde girişimler olduğunu, gümrük birliği güncellemesinin kamu alımları ve müteahhitlik alanını da kapsayacağını hatırlattı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de, sektörün Türkiye’nin klasik pazarlarından olan körfez ülkeleri ile siyasi gerilimden olumsuz etkilendiğini söyledi. Suudi Arabistan’da yıllık 3 milyar dolar dolayında seyreden iş üstleniminin 20 milyon dolara kadar düştüğünü belirten Yenigün, “Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 5,1 trilyon dolarlık proje bulunuyor. Bunun 1,9 trilyonu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Umarım siyaseten galip gelerek yatırımların önü de açılır. Riskli bölgelerde devletimizi arkamızda görmek istiyoruz, siyasi gerginlik kayıp yaratıyor” dedi.

Müteahletler ne istiyor?

TMB Başkanı Mithat Yenigün, sektörün nefes alması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Kamu projelerinde fiyat farkı ödemesi yapılmalı

-Yartsız fesih hakkı sağlanmalı.

-Yatırım bütçeleri yıl başında takvime bağlanmalı.

-Finansman yükü azaltılmalı.

-Stopaj ve tevkifat oranları yeniden gözden geçirilmeli.

-Aşırı düşük teklif sorunu çözülmeli.

-Ön yeterlilik ihalesi yapılmalı.

-7 milyon yaşanamaz durumdaki binanın yenilenmesi için parsel bazlı imar değil ada bazlı imar yapılmalı.