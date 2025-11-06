Bakan açıkladı... SGK primlerini 5 yıl boyunca devlet ödeyecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında, turizmde kadın istihdamını ve temsil gücünü artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında kadınların sektöre hazırlanması için eğitim ve mentörlük faaliyetleri yürütüleceğini belirtti.

Bakan Göktaş, kurum bakımında veya koruyucu aile yanında yetişen gençlere istihdam önceliği verileceğini açıkladı. Bu gençlerin TÜRSAB üyesi acentelerde istihdam edilmesi durumunda, işverenlerin sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl boyunca devlet tarafından ödeneceğini duyurdu.

Kadın girişimciliği stratejik öncelik

Kadın emeğini görünür kılmak istediklerini belirten Göktaş, kadın üretici pazarları ve kooperatifleri içeren tematik tur rotaları oluşturulacağını ifade etti. Ayrıca çalışan annelere acentelerde indirimli hizmet sağlanması planlanıyor.

“Kadınların yön verdiği bir kalkınma vizyonu”

Bakan Göktaş, kadın girişimciliğini Türkiye Yüzyılı’nın itici gücü olarak gördüklerini vurgulayarak, kadınların bilgi, üretim ve emekle yükseldiği bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.