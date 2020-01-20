Bakan Albayrak: 2020 ince ayar yılı olacak

20 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Dolmabahçe'de yapılan toplantıda akademisyenler ve basın mensuplarına konuşan Bakan Albayrak, 2019’da sessiz ama devrim niteliğinde önemli ve kritik adımlar atıldığını belirterek, "2020’de çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz" dedi.

"ZK'lar daha aktif kullanılacak"

Bankaları harekete geçirmek için zorunlu karşılıkları çok aktif olarak kullanacaklarını belirten Bakan Albayrak, bankalar ve bankacılık uygulamalarıyla ilgili her şeyi sıkı sıkı takip edeceklerini vurguladı. Kamu bankalarının bu dönemde reel sektöre kredi kullandırmada çok aktif rol aldıklarına dikkat çeken Bakan Albayrak, “Kamu bankalarının birinci fonksiyonu kâr değil. Tabii ki bu zarar etmeleri anlamına gelmiyor. Kamu bankaları bu dönemde çok takdir topluyor. Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde kamu bankalarının özelleştirmesine izin vermedi” açıklamasında bulundu.

"Önemli olan nominal faiz"

Reel faiz tartışmalarına da değinen Bakan Albayrak, Türkiye'nin negatif faizle ilk kez tanışmadığını belirterek, "Önemli olan nominal faizdir. Ayrıca tasarruf sahipleri için alternatif enstrümanlar üzerinde çalışılıyor. Geçen yıl devletin bono ve tahvilleri tasarruf sahibine daha iyi kazandırdı" ifadelerine yer verdi.

"Anadolu iş dünyası özel bankalardan şikayetçi"

Bakan Albayrak Anadolu’da iş dünyasıyla yaptığı toplantılarda en çok özel bankalardan şikayet edildiğini belirtti. Albayrak, özel bankaların reel sektöre karşı takındığı tutumla ilgili olarak, “Bizim yumurtaya ihtiyacımız var. Her gün bir tavuk kesersek doğru olmaz” dedi.

Erken seçim iddiaları: Gündemde böyle bir şey yok

2020’de erken seçim söylentileri ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine Albayrak, “Türkiye son beş yılda 8 seçim geçirdi, bir de darbe girişimi yaşadı. Ülkemiz seçim yorgunu, insanlar da bıkmış durumda. Seçim söylemleri kişisel hırs ve hevesten kaynaklanıyorsa bunlar iyi niyetli değil. Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim” dedi.

Toplantıda Albayrak'ın öne çıkan diğer mesajları şu şekilde:

- Bugüne kadar kur hedefi vermedim vermeyeceğim, ancak Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı.

- SPK, BDDK düzenlemesi paketi ile sermaye piyasalarını büyütmeye çalışacağız, farklı adımlar atacağız.

- Zorunlu karşılık özelinde çok dinamik bir 2020 olacak.

- 2020 ince ayarın yapıldığı yıl olacak.

- Ocak ayı üretim ve ihracat açısından iyi gidiyor.

- İhracat geçen yıl büyümeye pozitif katkı verdi, bu yıl baz etkisine bağlı olarak dengelenme sürecinde olacak ancak yerinde müdahaleler ile pozitif katkı vermeye devam edecek.

- Türkiye artık yüzde 10 cari açık veren bir ülke olmayacak.

- Vergi indirimlerinde ekonomiye toplam katkı temelinde sektörleri değerlendiriyoruz. Başka sektörlerde de indirim olabilir ancak doğru şekilde inceleyerek bakıyoruz.

- KGF, teminat ipotek açığı olan alanlarda kullanılabilir bu konuda çalışmalar yürütüyoruz, düzenleme içi piyasa düzenleyici kuruluşlar çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz.

- Dengelenme sürecinin kazanımlarını 2020'de istihdam alanında güçlü şekilde göreceğiz.

- İstihdam özelinde bazı ekstra çalışmalarımız var, 2020'de belirlediğimiz rakamdan daha iyi bir performans göstereceğiz.

- Hal yasasında farklı bir çalışma yürütüyoruz, piyasa temelinde çözüm üreteceğiz.

- Rekabet Kurumu'nun bankacılık sektörü incelemesi konusunda bilgi sahibi değilim.

- Ekonomide değişim tamamlanmadı daha yeni başladı, kamuda başladı özel sektörde başlıyor bütünleşik bir şekilde bu resim ortaya konmalı.

- Doğrudan yabancı sermaye girişi uzun yıllardır bir sistematiğe oturdu, 2019'u 10-15 milyar dolar ile kapattık.

- Yabancı yatırımı için 2020 ve sonrasında daha cazip bir ülke olacağız.

- Doğrudan yabancı sermaye girişi açısından kazan kazan bir ilişki bize göre daha sağlıklı, Türkiye'ye gelen, inanan yatırımcı kazanıyor.

- Sicil affında toplumun tamamının yararını gözeten bir çalışma yürütülüyor.

- Küresel riskleri her zaman masanın üzerinde tutmalıyız, bu risklere hazırız, süreci sağlıklı şekilde geçirmek icin tam teyakkuz halindeyiz.

- Kritik bir 1,5 yılı geride bıraktık, 2020 toplum için kesinlikle daha iyi bir yıl olacak, ancak sürecin paydaşları açısından zorlu bir yıl olacak herkes buna hazırlıklı olmalı.

- Amacımız katma değeri yüksek alanlara, sektörlere kanalize olmak.

- Önümüzdeki yıllarda petrol ve doğal gaz bulunması açısından pozitif haberlerle karşılaşılacak.

- Petrol ve doğal gaz haberlerinin, değişim dönüşüm sürecini tamamlandıktan sonra gelmesi daha faydalı ve güzel olur.

- Dolar mevduatlarının çözülmesi güven ve küresel etkilerle ilişki, bu olduğunda elleri yanmaya başlayacak.