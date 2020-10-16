ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

Bakan Albayrak: Bacasız sanayinin yanındayız

Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız." dedi.

Bakan Albayrak: Bacasız sanayinin yanındayız
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı değerlendirdi.

Paylaşımında 'bacasız sanayi' olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap