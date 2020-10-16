Bakan Albayrak: Bacasız sanayinin yanındayız
Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı değerlendirdi.
Paylaşımında 'bacasız sanayi' olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA