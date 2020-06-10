Bakan Albayrak başkanlığında "İstihdam Kalkanı" toplantısı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İstihdam Kalkanı" paketiyle ilgili toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve önerileri alınırken, yapılmak istenen çalışmayla ilgili taraflara bilgi verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İstihdam Kalkanı" paketiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve HAK-İŞ temsilcileri katıldı.
3 saat süren toplantıda, İstihdam Kalkanı paketiyle ilgili çalışma hayatının tüm tarafları dinlendi.
İşçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve önerileri alınırken, yapılmak istenen çalışmayla ilgili taraflara bilgi verildi.