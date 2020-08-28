Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek
Bakan Albayrak, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok, yola devam."
Ekonomiye güven ağustosta yüzde 4,4 arttı
Kaynak: AA