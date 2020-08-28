ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu." dedi.

Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok, yola devam." 

Ekonomiye güven ağustosta yüzde 4,4 arttıEkonomiye güven ağustosta yüzde 4,4 arttı

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap