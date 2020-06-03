Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile COVID-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
Kaynak: AA