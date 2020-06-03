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Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı.

Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile COVID-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

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