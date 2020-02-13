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Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor." dedi.

Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artış ile ilgili değerlendirme yaptı.

Sanayi üretiminde yüzde 8.6 artışSanayi üretiminde yüzde 8.6 artış

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı tweet:

 

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