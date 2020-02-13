Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

13 Şubat 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artış ile ilgili değerlendirme yaptı.

Sanayi üretiminde yüzde 8.6 artış

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı tweet: