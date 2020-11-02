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Bakan Albayrak: Cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz

Bakan Albayrak, "Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Bakan Albayrak: Cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi.

İSO İmalat PMI endeksinin söz konusu ayda 53,9 olduğunu belirten Albayrak, paylaşımında "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, dış ticaret verilerini de değerlendirdi

Albayrak, ihracatın ekimde yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ekim ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi.

Geçen ay ihracatın yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar olduğuna işaret eden Albayrak, "Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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