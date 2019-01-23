Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu

23 Ocak 2019

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gelişmekte olan piyasalar görünümü" konulu oturumda konuştu.

Burada soruları cevaplayan Albayrak, Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin sorunlarından etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bölgenin en istikrarlı ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisi hakkındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Albayrak, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel hem de küresel arenada derinleştiğini söyledi.

Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiğini hatırlatan Albayrak, geçen yıl eylül ayında yaşanan zorluklara hızlı bir şekilde müdahale edilerek çözüm üretildiğini anlattı.

Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 28 olduğunu bunun da borç yönetiminin güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Albayrak "Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Davos'ta CEO'larla görüştü

Kaynak: AA