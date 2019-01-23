Bakan Albayrak, Davos'ta CEO'larla görüştü

23 Ocak 2019

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şirketlerin CEO'ları ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi programında ortaya koyduğu hedeflere ulaştığını ve mali disiplinden taviz vermeden adımlarını hayata geçireceği mesajını verdi.

Albayrak ayrıca, Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını da söyledi.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu

Bakan Albayrak: Büyüme hedefleri ulaşılabilir

Kaynak: AA