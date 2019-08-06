Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi

06 Ağustos 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti.

Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.